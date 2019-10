Michelle Salas casual tomando café con hielo enciende la red

Para Michelle Salas obtener 50 mil likes en unas horas es cosa de nada: basta con que porte un bikini blanco, suba su imágen a Instagram y la acompañe con la frase: "Aquí, casual, tomando café con hielo..."La joven modelo, quien hace unas semanas estaba sumergida en un pleito de dimes y diretes con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, ahora luce plácida de vacaciones en Estados Unidos.Y no es la primera vez que Michelle Salas enloquece las redes con diminuto bikini.La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas sorprendió hace unas semanas a sus seguidores con varias fotografías que le tomaron durante su estancia en playas mexicanas.Recientemente, Michelle Salas compartió con sus casi 900 mil seguidores fotografías de su viaje en Tulum, Quintana Roo.Como era de esperar, rápidamente dichas instantáneas obtuvieron miles de 'me gusta', no sólo por los paradisíacos paisajes, también por su escultural figura.