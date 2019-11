Miente Fiscalía; inventa pruebas: madre de Elda Graciela

Castaños, Coah.- “No me han mostrado el vestido de Elda Graciela, es mentira, no se quién dijo eso, es mentira, yo fui la que puse la denuncia en la Fiscalía de la desaparición de mi hija, y a mí no me han hablado para mostrarme la vestimenta”, recalcó Erika Margarita Castilleja, madre de la menor desaparecida hace un mes con 7 días.



La madre de la menor desparecida recalcó que nadie se ha contactado de la Fiscalía de Personas Desaparecidas con ella para informarle del paradero de su hija, ni para mostrarle el supuesto vestido que encontraron juntos los restos del cráneo.



‘MI HIJA ELDA SIGUE VIVA’



“No me han confirmado su muerte, ni me han mostrado nada, yo no sé por qué señalan que el cráneo es de Elda, la Fiscalía no me lo ha confirmado, no es ética que hablen y digan que le pertenece a mi hija y le hagan creer a la gente que está muerta y la gente ya me está hablando para darme el pésame”, mencionó enojada Erika Margarita Castilleja.



La madre dijo estar tranquila, esperando que le den una respuesta favorable y aseguró que mientras no le entreguen los restos, ella sigue con la esperanza que su hija esté viva y confía que lo está.



Dijo que escuchó la versión de que le mostraron la ropa, pero recalcó que es una falacia, en ningún momento ha sido citada en la Fiscalía para mostrarle los avances.



“La niña sigue viva, mientras no me entreguen sus restos, yo creo que vive, hasta el momento no me han notificado nada, ni se han comunicado conmigo los policías investigadores”, concluyó.