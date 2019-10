Miguel Alemán insta a confiar en gobierno de López Obrador

Ciudad de México.- En el marco del primer día de trabajos de la Cumbre México que se desarrollará a partir de hoy y hasta el día 22 en esta ciudad, el creador del concepto de la Cumbre, Miguel Alemán Velasco, expresó que hay que fijar objetivos y encontrar soluciones claras como se ha propuesto el gobierno de nuestro país, como bajar el gasto corriente, combatir la corrupción, la impunidad, el crimen y desarrollar el sureste.



Agregó que “la verdadera culpabilidad del justificado reclamo por la pobreza y la corrupción no corresponde al modelo económico de libre mercado, sino a la honestidad de los gobernantes” y con esa visión alentó a los participantes a impulsar el crecimiento económico de México.



Más adelante, sobre la situación que vive México hoy y en particular lo sucedió en Culiacán dijo que debemos confiar en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues evitó una matazón al respaldar la decisión de su gabinete de seguridad de dejar en libertad a Ovidio Guzmán.



"Por experiencia les puedo decir que el hombre más informado del país es el presidente de la República, el que sea.



A él le informan lo que está pasando y lo que puede pasar, para tener la alternativa de tomar decisiones. En el caso de lo que ocurrió en Culiacán, me consta que fue un error de sincronización”, externó el empresario.



Describió lo que desde su óptica fueron los hechos en Culiacán y aseguró que el presidente López Obrador evitó una “matazón”.



"Entonces tenemos que darle toda nuestra confianza y si no lo ven últimamente está lleno soldados todo el estado, pero no tienen órdenes de acabar ahí con toda la gente sino de poner orden para que toda la gente pueda seguir trabajando en paz. Así lo veo yo”, compartió el empresario veracruzano.



Durante estos días, las discusiones en la Cumbre se centrarán en identificar y buscar cómo impactar los elementos clave de la fórmula de crecimiento para México, teniendo también en cuenta los acelerados cambios tecnológicos y la digitalización de las economías a nivel global.