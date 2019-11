Miley Cyrus se queda sin voz por cirugía

La actriz y cantante Miley Cyrus tendrá que cancelar sus compromisos laborales de las próximas semanas debido a que fue sometida a unaLuego de que el mes pasado la intérprete de 26 años, se descubrió que tenía un problema, no especificado, en sus cuerdas, por lo cual fue necesario pasar por elEl proceso tuvo que realizarse antes de fin de año y la recuperación incluye varias semanas en silencio (no podrá hablar), motivo por el cual sus proyectos discográficos fueron pausados.De acuerdo con People, la cantante “está muy bien y volverá mejor que nunca a principios del próximo año”.Fue hace un par de semanas, tras su problema de amígdalas, que la propia actriz escribió en las redes que su voz tomaría un descanso junto a una fotografía en la que se ve ejercitándose: “En descanso vocal, no del cuerpo”.Dicha publicación llegó tras el último sencillo de la protagonista de Hannah Montana, "Slide away", canción que liberó en agosto luego de darse a conocerEn septiembre estrenó junto a Lana del Rey y Ariana Grande, "Don’t call me angel", tema que formará parte de la banda sonora del reboot de Los ángeles de Charlie, película dirigida por Elizabeth Banks.