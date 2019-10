Millennials están renunciando a su trabajo por salud mental

La salud mental sigue siendo un tema tabú y muy difícil de asimilar para quienes sufren alguna condición que los limita a desarrollarse de manera plena, tanto en el trabajo como en cualquier ámbito social.De acuerdo con La Organización Mundial de la Salud, cada año 800 mil personas fallecen por causas relacionadas con la salud mental, a esta cifra falta sumarle la cantidad de personas que intentan suicidarse.Pero hay un sector de la población que se ha visto visiblemente más afectado por trastornos que están relacionados con la salud mental.Un análisis realizado por Bussines Insider arroja que la depresión es mucho más común en la generación millenial, así como las muertes por desesperación, estrés económico y soledad.En México, la amenaza también afecta a la generación Z , pues se calcula que hay 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 25 años sufren de depresión.Un estudio realizado por Harvard Business Review concluyó que la mitad de todos los millennials y el 75 por ciento de la generación Z, han renunciado a un trabajo por razones relacionadas con la salud mentalUna de las razones más comunes por las que tantas personas experimentan problemas de salud mental es porque nos hemos convertido en una sociedad multitarea y esto es muy difícil de sostener.La terapeuta y especialista en ansiedad Laura Rhodes sostiene que hemos llegado al punto de tener que realizar muchas cosas a la vez, para sentirnos productivos.La pregunta clave, es ¿qué se está haciendo al respecto?Al celebrarse el ‘Día Mundial de la Salud Mental’, la OMS pidió reconocer la importancia de la salud mental y atenderla desde una edad temprana.En Estados Unidos, Mind Share Partners, SAP y Qualtrics, realizó una encuesta sobre la prevalencia de los problemas de salud mental dentro de las empresas, al menos la mitad de los encuestados consideraba que la salud mental no era una prioridad para sus patrones y menos para los líderes de las compañías.Por lo menos el 80% de nosotros experimentará un problema de salud mental, pero esta falta de empatía de las empresas genera que la mayoría de los afectados jamás busque atención.Uno de los problemas más graves en nuestro país es el acceso a la salud mental, pues se calcula que solo el 1% de los mexicanos acude al psicólogo.Tomando en cuenta que solo el 4% de los millennials ganan más de 13 mil pesos al mes, y el 50 % está por debajo de los 7 mil pesos (INEGI), el acceso a la salud mental resulta bastante complicado.La terapeuta Laura Rhodes recomienda que si tu trabajo empieza a afectar tu salud mental, no esperes a que esto te haga abandonarlo, buscar uno que realmente te guste y te de un propósito.“De la misma manera que hacemos, o al menos deberíamos hacer, cosas preventivas para nuestra salud física, necesitamos tomar medidas preventivas con nuestra salud mental y no esperar hasta que las cosas sean realmente malas para prestarle atención" dijo a Well and Good.Al menos el 43% de los mexicanos sufre estrés laboral, pero recuerda que a partir de este mes la Norma 035 obliga a las pequeñas y medianas empresas a atender factores de riesgo que padezca su personal, tales como, el estrés laboral, ansiedad y desequilibrio del sueño.