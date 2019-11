Millonario muere en accidente durante carrera de coches antiguos

Tragic Canadian oil millionaire is pictured with his wife just hours before he was killed in a crash with an HGV https://t.co/X8WUAw9OGW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 4, 2019

Ron Careyen el, informa CTV News, que cita a amigos de la familia. Las autoridades aún no revelaron el nombre de la víctima, pero los medios canadienses y británicos lo identificaron como el prominente filántropo y hombre de negocios, de 80 años.Según informa RT , el siniestro se produjo en la carretera M23, que no formaba parte del trazado oficial de la carrera Veteran Car Run, de Londres a Brighton. De esta manera,contra un camión.El conductor del Knox Runabout Old Porcupine, de 1903,, mientras que su esposa —que también se encontraba en el vehículo— resultó herida y fue trasladada a un hospital.Poco después del accidente, Daily Mail publicó una imagen que presuntamente fue tomada horas antes de la muerte de Carey.Un portavoz de la Policía de Sussex, citado por The Telegraph, indicó que de momento no se produjeron arrestos al respecto, añadiendo que el caso sigue bajo investigación.Carey —fundador de J&L Supply Co., empresa de suministro de equipamiento en el ámbito de la producción petrolera— coleccionaba vehículos antiguos y fue miembro de varios clubes de ese ámbito. Además, era conocido por la gran contribución de vehículos que hizo para el museo Gasoline Alley, en el Heritage Park Historical Village (Calgary, Alberta).