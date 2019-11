‘Minitri’, ante Corea; acabarían con los asiáticos

Ciudad de México.- La selección mexicana ya alcanzó los cuartos de final del mundial sub-17, donde tiene la oportunidad de acabar con los representantes asiáticos porque se enfrentará a corea del sur mañana en el estadio kléber andrade.



Después de un lento comienzo, donde empató con paraguay a ceros, perdió con italia; el “tri” logró envalentonarse al golear 8-0 a islas salomón, para después echar a japón, que se decantaba como uno de los cuadros más prometedores de la justa.



Los tigres de asia estuvieron en el grupo c, uno de los más complicados del torneo, siendo que primero le pegaron a haití (3-1), cayeron ante francia (1-3) y doblegaron a chile (1-2); en los octavos, superaron por la mínima diferencia a angola.



Especialistas

Los mundiales sub 17 son muy bien recordados por la afición mexicana, pues en dos ediciones el combinado tricolor se ha proclamado campeón del certamen de la especialidad.



El torneo juvenil se inició en el año 1985 y tuvo como primer campeón a la selección de nigeria, que hoy en día es la máxima ganadora de estos campeonatos con límite de edad, con 5.



Otro combinado juvenil que es constante en lograr alzar el título es brasil, que a lo largo de la historia ha ganado tres títulos, incluso siendo el primero en ganar un bicampeonato; lo hizo en 1997 y 1999.



México ha conseguido dos veces la gloria en la sub 17, pues consiguió el título en el 2005 y 2011.



El mundial sub 17 se realiza cada dos años y lo han ganado ocho países.