Mira el primer trailer de Drácula, la nueva serie de Netflix y BBC

Ciudad de México.- La BBC y Netflix han lanzado el primer trailer oficial de su próxima miniserie de tres episodios de Drácula, protagonizada por Claes Bang como el vampiro más famoso de todos los tiempos.



Desarrollada por Mark Gatiss y Steven Moffat, creadores de la serie Sherlock, y basada en la novela Drácula de Bram Stoker, la serie se está desarrollando para su transmisión y lanzamiento en BBC One y Netflix, y constará de tres episodios.



Mientras los detalles de la trama permanecen ocultos, sabemos que la serie está ambientada en 1897. Que curiosamente es el mismo año de la publicación de la novela. En la historia podremos ver como el Conde Drácula decide viajar desde Transilvania al Londres victoriano.







Aunque todavía no se sabe la fecha de estreno, la sinopsis de la serie la describe como un recuento de la historia clásica. Sigue a Drácula desde sus orígenes en Europa del Este hasta sus batallas con el descendiente de Van Helsing y más allá.



El actor Claes Bang encabezará la serie con un reparto que incluye a John Heffernan (Eye in the Sky), Joanna Scanlan (No Offense), Dolly Wells (Pride and Prejudice and Zombies), Sacha Dhawan (Iron Fist), Jonathan Aris ( Morgan), Morfydd Clark (Orgullo y prejuicio y zombis), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits), Lyndsey Marshal (The League of Gentlemen), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (Una educación), Lydia West (Años y Años), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catástrofe), Sofia Oxenham (Poldark), John McCrea (El propio país de Dios), Phil Dunster (Humanos) y Millicent Wong.