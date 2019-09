Mireles tomará taller sobre ‘expresiones de género’

A fin de fortalecer en el ámbito personal e institucional la cultura de Igualdad y No discriminación; junto a nuestro personal iniciamos el taller: "Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género". — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) September 13, 2019

José Manuely luego de serpara, tomará un taller sobre "expresiones de género", informó Milenio El subdelegado del ISSSTE en Michoacán informó en su cuenta de Twitter que, junto con su personal, inició el taller "Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género".Y, aunque no compartió el temario del curso ni la duración de ésta, el ex líder de autodefensas afirmó que se capacitará para "fortalecer en el ámbito personal" la cultura de igualdad y no discriminación.Este curso se da luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamaron a Mireles a capacitarse en derechos humanos, no discriminación, así como lenguaje incluyente y no sexista.¿Por qué la recomendación? El 5 de septiembre, José Manuel Mireles llamó "pirujas" a las concubinas de los derechohabientes del ISSSTE, pero luego se disculpó por la "indebida alusión".Claro que la disculpa valió poco, pues cinco días después, Mireles llamó "nalguita" a una mujer. Aunque el funcionario aclaró que la expresión no era de él sino que estaba "parafraseado las palabras de un dirigente sindical", fue criticado por organismos feministas, políticos y por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió que se educara.“Hoy mismo se lo voy a pedir, y no sólo eso sino que haga el compromiso de no hacer esas expresiones, de educarse en esa materia y 'reconozco que cometí un error y como ser humano lo acepto y me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer', algo así, porque me aseguró que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y estemos dispuestos a rectificar”, dijo el Presidente en conferencia de prensa este martes 10 de septiembre.El Conapred y el Inmujeres reprobaron las expresiones misóginas del subdelegado y lo exhortaron a capacitarse en materia de igualdad de géneros y derechos humanos.Y luego de una semana de críticas, José Manuel Mireles por fin hizo caso y se capacitará.​​