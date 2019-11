Mis papás no sabían que estaba casada: Carmen revela por qué negó a su esposa

“No se debería etiquetar a las personas por las preferencias que tengan, somos seres humanos y amamos a quien tenemos que amar”.



“No la presenté como mi esposa, y lo hablé con Hernán porque cortaron y me dijo aquí no, puedes decir lo que tu quieras, no pasa nada, no hacemos discriminación a nadie, puedes presentarla como tu esposa, pero la verdad es que yo le comenté que era por respeto a mis papás, aparte mis papás no sabían que me había casado en Francia”.



“Era una emoción muy fuerte para mis papás en ese momento y yo decido no decirlo pero en las entrevistas sí lo digo porque eso me daba preparación para decírselo a mis papás”.



“Ellos me aman como soy, pero sí les cuesta un poco, pero al final las creencias ya no son las mismas de hace 60 años, el mundo está cambiando, la homosexualidad siempre existió”.



Confesó que sus padres no sabían que Carmen se había casado en Francia y en entrevista con Flor Rubio en Fórmula Espectacular rompió el silencio y abrió su corazón.A pregunta expresa de Flor Rubio, Miranda respondió a todos aquellos detractores que aseguran que ganó la final de Masterchef: La Revancha por una cuestión de género:Cuando los conductores le preguntaron por qué “negó” a su esposa al aire, al presentarla como su “mejor amiga”, ella respondió que sus padres aún no sabían que se había casado:Al respecto, Flor Rubio le preguntó a la concursante cómo habían tomado sus padres la noticia, y Carmen fue muy honesta:Carmen confesó que conoció a su esposa, no en Francia, sino en Facebook y también reveló cómo sus padres tomaron la noticia de que se había casado:Finalmente la ganadora de Masterchef: La Revancha contó que volverá a Francia, en donde su esposa es administradora y contadora y confesó que sí quiere ser madre, pero en algunos años.