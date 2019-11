Misteriosa oleada de mensajes de texto inexplicables en Estados Unidos

Ciudad de México.- Al despertar el jueves, muchas personas en Estados Unidos vieron un mensaje de texto inexplicable en su celular que parecía totalmente fuera de contexto. Una misteriosa oleada de notificaciones incomprensibles –de amigos, familiares y el ocasional “ex”– arrasó Estados Unidos durante la noche.



Amigos que llevaban meses sin hablarse terminaron chateando y otros entraron brevemente en pánico.



La mejor explicación parece ser que los textos –enviados hace varios meses y estancados en algún punto– finalmente llegaron. Dos personas lograron averiguar que los mensajes originales nunca se recibieron. No es claro porqué se demoraron tantos meses, pero las compañías telefónicas culparon a otros y no dieron más explicaciones.



La residente de Portland Stephanie Bovee, de 28 años, se despertó a las 5 de la mañana y vio un mensaje de su hermana que sólo decía “omg” (el acrónimo de “Oh, Dios mío” en inglés). De inmediato pensó que algo había pasado con su sobrina recién nacida.



Comenzó a llamar a todos. Como ni su hermana ni su cuñado respondieron, despertó a su mamá, asustándola. Pasaron tres horas antes de enterarse que todo estaba bien y que el texto fue una anomalía extraña.



Ahora es gracioso”, dijo. “Pero fuera de contexto, no estuvo bien”.



Bovee se enteró que otras personas recibieron algunos de los mensajes viejos que nunca llegaron cuando su hermana y un colega recibieron textos que ella les envió en febrero. El texto que su hermana recibió era para desearle un feliz Día de San Valentín.



Los operadores de telefonía móvil trataron de dar explicaciones sobre el fenómeno que, por lo visto en redes sociales, parecía haber sido muy extendido.



Una vocera de la empresa de telefonía Sprint dijo que resultó de una “actualización de mantenimiento” en las plataformas de operadores de mensajes estadounidenses, sin dar más explicaciones. El operador de celulares T-Mobile lo llamó un “problema de vendedores externos”. Verizon y AT&T no respondieron las preguntas.



Una mujer recibió un mensaje misterioso de su “ex”, Joseph Gomez, el jueves a las 5:32 de la mañana. En el mensaje, Gomez daba por sentado que ella iba a su casa para que pudieran pedir un servicio de Lyft.



Después de alrededor de media hora de intercambio de mensajes y la ayuda de una captura de pantalla, lograron aclarar la situación. ¿Podrán recuperar su relación? Gomez, de 22 años, dijo que fue “confuso, luego incómodo y después gracioso”. Ahí no hubo mensajes cruzados.