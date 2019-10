Mon Laferte manifiesta su desacuerdo al gobierno de Chile

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes sociales para manifestarse en contra de las acciones tomadas por el gobierno chileno ante las protestas originadas por el aumento al precio del metro de la capital de Santiago.En una transmisión de Instagram T.V, Laferte reunió diversas declaraciones: “Las músicas y músicos chilenos rechazamos el estado de emergencia, le decimos al gobierno de Chile que no estamos con ustedes estamos con la gente y por favor saquen a los milicos de las calles, el pueblo está cansado de tanta humillación”.La cantante mexicana Gloria Trevi respondió a Mon con un mensaje de apoyo para ella y los chilenos: “te felicito de ?? por dar la cara por tu país, tu pueblo tan hermoso! Dios te bendiga y la paz y el amor gobiernen en tu país, yo soy mexicana pero no están solos, la gente merece respeto, ¡libertad y seguridad! Chile”.La intérprete de Tu falta de querer se encuentra en México, sin embargo, ese no es impedimento para manifestarse. A través de sus historias de Instagram mostró que está en la embajada de Chile junto con un grupo de compatriotas con pancartas en las que se lee “No estamos en guerra”.Algunos de los artistas que han mostrado su desacuerdo al estado de emergencia del gobierno de Sebastián Piñera a pesar de no todos radicar en Chile son: Gepe, Javiera Mena, Ana Tijoux, Fernando Milagros, Manuel García, Mauricio Durán, Diego Ridolfi, entre otros.