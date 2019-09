‘Monchito’ y ‘Frida Sofía’, los niños inventados durante sismos

El 19 de septiembre de 2017, durante el aniversario del sismo que devastó Ciudad de México en 1985, ocurrió un terremoto de 7.2 grados que dejó. Entre ellas, supuestamente,Aquellaque yacía entre los escombros. Hace 34 años ocurrió con un niño conocido como “Monchito”.El 19 de septiembre 1985, habitantes y brigadistas se dedicaron en la búsqueda de personas que quedaron atrapadas entre los edificios que colapsaron por el sismo.Un caso en particular llamó la atención: el de Luis Ramón Navarrete, conocido como “”, quien tenía nueve años de edad y que jamás apareció.De acuerdo con información de “El Heraldo de México”, el niño “Monchito” durmió en casa de sus abuelos, en el barrio de La Merced, pero el inmueble colapsó por el sismo.Las labores de búsqueda tomaron días e incluso rescatistas aseguraron haber oído golpes de entre los escombros.Sumado a ello, no había olores que indicaran un posible cuerpo, lo que daba esperanzas de que se podría rescatar con vida al niño.Luego de un mes de intensa cobertura mediática, el menor nunca fue encontrado.Mauricio Navarrete, padre del menor, exigió que rescataran a su hijo y a su suegro. Tras las diligencias se halló el cuerpo del abuelo, pero no el del niño.Surgieron varias teorías sobre este hecho. Psicólogos apuntaron que los rescatistas tuvieron un episodio de “psicosis colectiva”, por lo que en el lugar escucharon ruidos que no eran cierto.Otra es que el padre del menor solo quería recuperar una caja fuerte que yacía en el hogar de su suegro, la cual contenía una gran suma de dinero.La tercera teoría es que “Monchito” falleció en el lugar y es uno de los desaparecidos que dejó el sismo de 1985.El mito de una presunta sobreviviente de la tragedia delcreció como bola de nieve al punto que hasta las autoridades aseguraron que estaban a minutos de rescatarlase convirtió en tendencias y en el símbolo dentro de la tragedia que fue el sismo que sacudió a la ciudad de México el 19 de septiembre del 2017.Periodistas y medios de comunicación presumieron haber tenido acceso a información que les permitió primero saber que había una niña viva, después, que se llamaba Frida y tenía ocho años, y luego que su edad era de entre 12 y 13 años.Entonces empezó la búsqueda de los padres, por lo que se llegó a la conclusión de que tal vez la niña tenía otro nombre.Después vino la versión de que había dicho a los rescatistas que había más niños junto con ella."Tenemos identificada a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que fue el edificio colapsado. Está con vida, pero la situación era muy inestable", dijo José Luis Vergara, almirante de la Secretaria de Marina.A partir de ahí empezaron a correr distintas versiones: una fue que los rescatistas habían hecho contacto con ella y que le habían pasado agua a través de una manguera.Un rescatista dijo a Infobae no solo que le habían pasado agua sino que movía su manita a través de un recoveco entre los escombros, pero este medio decidió no usar la información ante la falta de fuentes oficiales que lo confirmaran.El miércoles por la noche se informó que la niña estaba sepultada un piso más abajo de lo que se pensaba y que el rescate se demoraría.Por la noche se hizo un exhorto a todos los padres, que aún no localizaban a sus hijos, a reportarse a un teléfono para encontrar a familiares de la niña que para entonces ya se sabía que se llamaba Frida Sofía.El jueves por la mañana, ante la ausencia de los padres, empezaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía.Después de mediodía, de manera improvisada, el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó hasta la zona donde estaban ubicados los medios de comunicación que esperaban por el rescate en el interior de las ruinas del Colegio, que independientemente de Frida se convirtió en el emblema de la tragedia.Aseguró que por "única vez" iba a dirigir un mensaje a los medios y que no iba aceptar preguntas."Queremos puntualizar que con la versión que se sacó, del nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y creemos, no creemos, estamos seguros, de que no fue una realidad", dijo, y luego explicó que tras cotejar información con la secretaría de Educación Pública, con la delegación (municipio) y la escuela, todos los niños estaban en sus casas, en el hospital o entre los 19 pequeños fallecidos.Con información de Infobae y Yucatán