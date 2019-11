‘Monny’ Trejo ¡‘Estallará’ contra “Chiquita” Vázquez!

Saltillo, Coah.- La tercera edición del King of Kings será el marco del retorno de la púgil saltillense Mónica “Monny” Trejo, quien regresará a los ensogados este viernes 8 de noviembre en el Nandas 78 Bar de la capital coahuilense, para enfrentar un combate de poder a poder.



La rival de la boxeadora saltillense será la regiomontana Linda “Chiquita” Vázquez, quien fuera campeona nacional Fecombox del Consejo Mundial de Boxeo en la división de las Paja, con un récord de 2-8, según el portal Boxrec.



“Monny” Trejo no se pone los guantes desde el 12 de diciembre del 2018, cuando enfrentó a Jenny Mercado en la Arena Pavillón del Norte, en un combate que terminó en empate; la saltillense ostenta una marca de 2-1-1 como profesional.



El evento King of Kings, que organiza Ramos Team, es un evento multidisciplinario donde se podrán presenciar pleitos de muay thai, artes marciales mixtas y boxeo, una innovación para los amantes de los deportes de combate.



Este jueves 7 de noviembre, en un restaurante de la Zona Centro de la ciudad en punto de las 13:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia del pesaje, donde los participantes tratarán de vencer la báscula y declararse listos para esta magna función.