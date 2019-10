Monterrey vive experiencia alternativa en Live Out

Monterrey dejó de lado la carnita asada y música norteña para dar paso a lo alternativo con la quinta edición delMiles de regios a abarrotaron elpara vivir una experiencia fuera de lo ordinario, en la cual además de un line up de talla internacional, ofreció dinámicas de patrocinadores y un escenario dedicado a la comedia.Las puertas del recinto abrieron desde las 13:00 horas y minutos despuésdio inicio a la jornada musical estimada de 13 horas.Belako, Heatlh, Alec Benjamin y Arizona alternaban sus actuaciones en los escenarios principales, Tecate Stage y Casa Bacardí.Entretanto, el Tecate Room alojó exponentes decomo Aiamwhy, AMG, Pausa, Ladies of the LCD Soundsystem, entre otros.Las risas no faltaron en el Casa Comedy, donde cuatrose presentaron. Amor Kabiri, Jesús Trejo, Ricardo O'Farrill y Mau Nieto, con su estilo irreverente, dieron un plus a los asistentes del Live Out.El "female power" tomó posesión de los escenarios principales por más de hora y media, con las presentaciones de"Wasted Youth", "Happy", "She´s Not Me" y "Just one of the guys" sonaron por parte de Lewis, mientras que en el escenario Bacardi, LP puso el toque romántico y nostálgico.interpretó temas como "When we're high", "Dreamer" y "No witness", sin embargo los asistentes cayeron rendidos ante su gran éxito "Lost on you"., la última adición al line up del evento tras la cancelación de The Kooks, sorprendió con su energía en el escenario, sobre todo en "Days", "Mirror" y "Meet me in Mexico".prendió al público con "Broken Boy", "Vey baby", "Too late to Say goodbye" y "In One Ese", sin embargo dieron una enorme sorpresa a los asistentes cuando cierto güero salió al escenario para acompañarlos a interpretar "Trouble": Beck.El headliner del evento salió por espacio de cuatro minutos junto a la banda originaria de Kentucky, suficientes para dar una probada de lo que esperaba para el cierre del evento.Después tocó el turno de, y su carta de presentación fue "You get me so high". "Lost in traslation", "Void" y "Blue" figuraron en su presentación, pero "Sweather weather" se "llevó" las voces de los presentes.fue un respiro de aire fresco e irreverente en la noche. "Americana", "Come Out and Play" y hasta un cover de AC/DC sonaron en su intervención, pero fueron sus éxitos de antaño como "Why don't you get a Job?", "Pretty Fly (for a white guy" los que pusieron a brincar a los asistentes sin parar. Con "Self Esteem" dieron por terminada su participación.salió a escena a pocos minutos de que el reloj marcará las 23:00 horas. Tras interpretar temas como "Symphaty" y "Cape Cod Kwassa Kwassa", Ezra King, vocalista de la banda, recordó que la primera ocasión que se presentaron en México fue en Monterrey. Dicha presentación fue hace 10 años.Su indie rock puso a más de uno a bailar y brincar sin cesar con "A-Punk", "Oxford Comma", "Worship You" y "Ya hey".Después de la media noche,salió a escena dispuesto a todo. Desde el inicio echó toda la "carne al asador", pues el primer tema en sonar fue "Loser".Cada estrofa de "Soy un perdedor" hizo a todos correr en dirección al escenario Casa Bacardí para cantar al lado del "Güero".Beck dejó todo en el escenario para dejar feliz al público, pues en su hora y media de concierto cantó, bailó, cambio de vestuario y hasta tocó la armónica.Cage The Elephant también "interrumpió" la presentación de Beck para cantar a dueto "Night Running".Algunos samples de éxitos de los 80's también sonaron por parte de la banda de Beck, y una fiesta de globos se vivió durante "E Pro".Poco antes de las dos de la mañana, Beck dijo adiós al público y dió por terminadas las actividades de la quinta edición del Live Out.