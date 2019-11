Morena en San Lázaro va por recorte a presupuesto de partidos

“La austeridad republicana continuará en este país y ahora toca que los partidos políticos se aprieten el cinturón, ya que por años tuvieron un despilfarro de recursos, incluso en épocas no electorales”, puntualizó.

“Este tema es clave para lograr la separación del poder político del económico”, dijo.

“Vamos a cambiar por completo el sistema político mexicano; vamos hacia una auténtica democracia participativa donde el presidente deja de ser todopoderoso y es un servidor más de la nación”, agregó.

El coordinador de la mayoría parlamentaria deen la Cámara de Diputados,, afirmó que el Poder Legislativo dará esta semana un paso más en materia de austeridad y lucha anticorrupción, al discutir y votar las reformas para reducir el financiamiento de los partidos políticos y prohibir la condonación de impuestos.Llamó a los legisladores de las diversas fuerzas políticas a demostrar en los hechos y no solo en el discurso su respaldo al recorte de 50 por ciento a los recursos destinados a los partidos.Delgado subrayó que su bancada buscará el consenso con las demás fuerzas políticas para aprobar el dictamen: “ahí vamos a ver quién está dispuesto en los hechos y no solamente en discurso a votar esta reforma a favor”.Precisó que la aprobación de esa reforma constitucional tendría un impacto positivo de hasta 2 mil 500 millones de pesos en elEl también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro anticipó también que el pleno cameral votará el martes la reforma para prohibir el uso discrecional de la condonación de impuestos.Sostuvo que la intención es evitar los vacíos legales que podrían ser aprovechados por los grandes empresarios para que se les condone el pago de impuestos, como ya se ha presentado en anteriores administraciones.Ello, sin interferir en el tema de exenciones o estímulos fiscales orientados al crecimiento y desarrollo de estados y municipios.Adicionalmente se aprobará esta semana la reforma constitucional sobre revocación de mandato y consulta popular para hacer realidad la propuesta del presidenterespecto a que el pueblo ponga y el pueblo quite, señaló Delgado.