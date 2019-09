Morena propone gubernatura de un año

Saltillo, Coah.- La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, propone reformar el Artículo 27 de la Constitución local para que el próximo gobernador o gobernadora dure en el cargo un año, lo mismo que los siguientes diputados y diputadas locales.



De esta manera, se empatarán las elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso del Estado, con los comicios federales del 2024. Es decir, se elegirían en la misma jornada al Presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador, ayuntamientos y Congreso local.



“Es una medida que incentiva la participación popular en los comicios y, a la vez, representa un ahorro sustancial en el gasto electoral. La concurrencia crea condiciones para dificultar el fraude y las maniobras electorales, pues la ilegalidad en las elecciones locales compromete la legalidad de las elecciones federales”.



“Si se quieren conseguir todos los beneficios de la concurrencia, la elección de gobernador debe ser concurrente con la elección de Presidente de la República porque así se garantiza la mayor expectativa de participación ciudadana, pues la renovación de estos cargos es del mayor interés de la ciudadanía”.



Refirió que, en la mayoría de las reformas electorales, independientemente de qué partido la proponga, no se busca lo mejor para la democracia, sino aquello que les beneficie políticamente en el corto o mediano plazo.



“Estoy de acuerdo en que el mandato del próximo titular del Poder Ejecutivo debe ser menor a seis años, para lograr la concurrencia, pero no estoy de acuerdo con que la elección del gobernador sea concurrente con una elección federal intermedia, donde solo se eligen diputados federales”.



“El establecimiento de la concurrencia no admite demora; hay que establecerla ya, dejando de lado los cálculos políticos que envilecen las reformas electorales”.



Aseguró que los mandatos cortos o “mini-periodos” ya han sido utilizados en Coahuila y otros estados.



“No afectan ni la gobernabilidad ni el ejercicio de las competencias y facultades de los electos… lo que si se afectan son las ambiciones personales o de grupos de interés”.



Reforma al Artículo 27 de la Constitución local:



Las elecciones ordinarias serán concurrentes con las elecciones federales y se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.



TRANSITORIOS:



- La persona que resulte electa como titular del Poder Ejecutivo en la elección de 2023, durará en su cargo un año.



- La legislatura que resulte electa en la elección de 2023, durará en su

cargo un año.



- Las elecciones locales de 2024 serán concurrentes con las elecciones federales.