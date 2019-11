Muere a los 13 años la estrella infantil

La actriz infantil Laurel Griggs, conocida entre otros papeles por su intervención en el filme de Woody Allen "Café Society", ha fallecido a la edad de 13 años. La joven, según los medios, habría muerto el pasado cinco de noviembre aunque la noticia no había trascendido a los medios.



Laurel Griggs era una joven promesa de la actuación. Debutó con tan solo seis años en Broadway junto a Scarlett Johansson, con quien compartió escenario en la obra "La gata sobre el tejado de zinc". A esta actuación le siguió el musical "Once", en el que Griggs interpretó el papel de Ivanka durante 17 meses. Poco después, en 2016, formó parte de la película de Allen en la que comparte metraje, entre otros, con Steve Carell, Blake Lively o Kristen Stewart.



También Griggs hizo sus pinitos en el mundo de la ficción televisiva en series como "Louie" y tuvo colaboraciones puntuales en programas como "Saturday Night Live".







Tal y como apuntan las primeras informaciones, Griggs habría fallecido por un "ataque de asma masivo" tras el que los servicios de emergencia no pudieron reanimarla.



Ha sido el padre de la pequeña, Andy Griggs, quien ha narrado a "The Washington Post" los momentos previos al fallecimiento: "Me dijo que no se sentía bien y eso activó todas las alarmas en mi cabeza, ya que ella nunca diría algo así", afirmó. Tras sufrir el ataque, Griggs fue trasladada de inmediato al hospital, pero el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar su vida.