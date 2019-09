Muere coreano en choque en autopista a Saltillo

y su acompañante perdió la vida al chocar con un tráiler, en la autopista Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina. El accidente donde participaron dos personas de origen coreano , ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 66, con dirección a Coahuila.La persona fallecida que chocó por alcance, quedó prensado al interior de la camioneta, por lo que los elementos de, utilizaron el equipo de Rescate Urbano, para liberar al acompañante y al occiso.La circulación no fue interrumpida, solo quedó abierto un carril.El conductor del tráiler de la línea "", fue identificado como Rogelio, de 25 años de edad, y transportabaLos hombres de origen coreano venían a bordo camioneta Ram color roja, placas ER8969A y el conductor fue identificado como Kwang Suk Lee, de 42 años de edad, y el occiso como, de 42.Un amigo de los tripulantes de la camioneta acudió al lugar en otro vehículo para conocer el estado de salud.Trató de informar a los agentes ministeriales que habitaban en Saltillo, pero el interrogatorio no fue exitoso debido a que no hablaba español.El lesionado fue trasladado alAmbos conductores quedaron a disposición del Ministerio Público federal, para deslindar responsabilidades.Se cree que una, provocó que el coreano se impactará contra la parte trasera del tráiler.