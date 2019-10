Muere el comediante Rip Taylor

Ciudad de México.- El publicista Harlan Boll informó que esta tarde falleció el comediante Rip Raylor, en la ciudad de Beverly Hills, a los 84 años de edad, pero no se dio a conocer la causa del deceso.



Taylor, conocido como “El rey del confeti” o “El comediante llorón” protagonizó el programa de concursos “El Show de belleza por $1.98” (The $1.98 Beauty Show).



El también llamado “Maestro del caos” prestó su voz a personajes de cintas animadas como “Popeye and son”, “The Addams Family”, “The Jetsons”, “Garfiel and Friends” y “Scooby-Doo”, entre otros.