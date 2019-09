Muere hombre que fue atropellado durante riña en Saltillo

Durante la madrugada del jueves, un hombre que se encontraba hospitalizado tras ser atropellado durante una fuerte riña el pasado 8 de septiembre en la colonia Asturias, perdió la batalla contra la muerte.Elidentificado como, habría ingresado con múltiples heridas en el cuerpo, principalmente en la cabeza provocadas durante una fuerte pelea en la que se enfrascó.En una versión oficial por parte de las autoridades encargadas del caso se pudo concluir que los hechos derivaron luego de que miembros de una pandilla lo golpearan con un bate al negarse a entregar dinero en efectivo.Una vez que la víctima del brutal ataque perdió todas sus fuerzas para defenderse, los agresores le pasaron por encima con un vehículo a fin de que no pudiera reincorporarse y evitar que este pudiera reconocerlos.Testigos que presenciaron la brutal golpiza, se aproximaron de manera inmediata a la víctima para tratar de reanimarla mientras solicitaban apoyo médico mediante el sistema de emergencias 911.Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado inmediato del convaleciente hombre inicialmente a más instalaciones del Hospital General debido a la magnitud de las lesiones y de las cuales ya no volvió a recuperar el conocimiento.A pesar de todos los esfuerzos realizados por el personal de la humanitaria institución, nada se pudo hacer por el estado de salud de hombre que se fue mermando gradualmente al pasar de los días.Fue al filo de las 6:00 horas que Jorge dejó de existir al no soportar más la magnitud de las lesiones que lo mantuvieron inconsistente por intervalos prolongados.Antes de su deceso, el afectado logró identificar a 4 de sus agresores a los que únicamente se refirió a ellos individualmente como; 'Tombo', 'El Micky', 'El TiTo' y 'El Sinaloa', pertenecientes a una pandilla que opera en el sector.Familiares del fallecido que se mantuvieron a las afueras del nosocomio a la espera de una evolución favorable en su estado de salud, no daban crédito a la fatal noticia que envolvió a la familia en una profunda tristeza.El cuerpo de Hernandez Amaya fue llevado a una institución funeraria de la localidad donde la familia ya se encuentra realizando los preparativos correspondientes para despedir a su ser querido.