Muere maestra por neumonía tras negarle servicio en el Issste

Una maestra de primaria murió luego de permanecer varias horas esperando ser atendida en el Issste de Guadalupe y Calvo, y ante la negativa intentó trasladarse a la ciudad de Parral a atenderse y murió en el trayecto.Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando la conocida maestra en aquella población, Eseret Rodríguez Valenzuela al presentar un grave cuadro de neumonía acudió al Issste a recibir atención médica y solicitar ser internada.Luego de varias horas de espera le fue negada la atención médica sin conocer hasta el momento el porqué y de manera immediata solicitó a sus familiares la trasladaran a recibir atención médica a Parral.De acuerdo a la versión de familiares a mitad del trayecto de Guadalupe y Calvo hacia Parral ( se hacen unas 5 horas de camino) la maestra ya no resistió y murió en plena carretera.Los hechos han causado indignación entre familiares y amistades de la profesora y están exigiendo justicia, las autoridades médicas no han dado su versión respecto a estos hechos.La semana pasada una mujer murió también esperando el pago de un apoyo federal, estos hechos se registraron en Balleza.El Director del Hospital Regional de Guadalupe y Calvo, que es una unidad del estado, tomó la decisión de no prestar el servicio a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), a pesar de que existe un convenio interinstitucional con la Secretaría de Salud estatal.Lo anterior lo confirmó el subdelegado médico del Issste, Dr. Martín Mendoza Galarza, agregó que se comunicó con el Secretario de Salud, Enrique Grajeda, para resolver el problema, por lo que a partir de abril se reanudó la atención médica a los maestros de la región de Guadalupe y Calvo, además de brindar consulta de un médico subrogado por la dependencia federal.Mendoza Galarza también dijo que el plan de austeridad del gobierno federal, repercutirá en las unidades médicas y en los derechohabientes, debido a que personal de guardias y suplencias no se les renovará el contrato, el hospital que más resintió el recorte fue el de la capital del estado.Sin embargo recalcó que se razon las gestiones para renovar los contratos a los médicos que fueron afectados, incluso se anunció la construcción de una unidad familiar en Guadalupe y Calvo.