Muere Manuel Ancira Elizondo, consejero de AHMSA

Tristemente les informo q el Arquitecto Manuel Ancira Elizondo acaba fallecer de un paro respiratorio. El Arq. fue íntimo amigo de Xavier Autrey, ambos estudiaron en la Anahuac y él fue quien invito a la familia Autrey a comprar minera Real del Monte para despues comprar AHMSA — Lourdes mendoza (@lumendoz) September 24, 2019

, quien se desempañaba como consejero de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), falleció hoy de un paro respiratorio, informó la periodista Lourdes Mendoza.En un tuit, detalló que Ancira Elizondo fue íntimo amigo del empresario Xavier Autrey, quien lo invitó a comprarPor otro lado, la empresa corroboró la muerte de uno de los integrantes de su Consejo de Administración, pero no dio detalles.De acuerdo con la prensa local, el empresario murió en la ciudad deManuel es hermano de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de, a quien a finales de julio autoridades españolas le otorgaron la libertad provisional bajo fianza después de haber sido detenido el 28 de mayo en Mallorca, acusado de lavado de dinero.En medio del proceso legal, la siderúrgica designó al consejero James Pignatelli como CEO interino, sin embargo, precisó que Alonso continuaría siendo el presidente delHace tres días, luego de que estuviera involucrada en una investigación que bloqueó temporalmente sus cuentas bancarias, la empresa informó que normaliza sus operaciones y que analiza opciones de refinanciamiento., y director adjunto de administración y finanzas, informó del “avance positivo” del proceso de normalización y señaló que el “peor momento quedó atrás”.Luego de recuperar su libertad, en entrevistas a medios mexicanosse declaró un perseguido político del gobierno y rechazó ser extraditado voluntariamente a México.“Soy un perseguido político del actual gobierno, no sé los intereses, ellos dicen que por la planta que vendí (Agro Nitrogenados), vender una planta de ese tamaño no es vender naranjas, es todo un proceso… y me pagaron menos de lo que pedían los valuadores”, sostuvo.Además, dijo que quizá las autoridades mexicanas están persiguiendo a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tal vez si lo ameritan, pero que él sólo fue “un daño colateral”.Con información de La Razón.