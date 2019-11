Muere menor de 10 años en la colonia Mirasierra

Saltillo, Coah.- La madrugada de este miércoles, un niño de 10 años de edad perdió la vida aparentemente a consecuencia de exceso de salivación, en las inmediaciones de la colonia Mirasierra.



Fue mediante el sistema de emergencias 911 que paramédicos del cuerpo de bomberos atendieron el llamado de una madre de familia la cual argumentaba haber encontrado a su pequeño inconsciente en el baño.



Al no poder mantener la calma, la madre no siguió correctamente las indicaciones del personal médico, por lo que optaron por enviar la unidad al domicilio ubicado sobre la calle 10.



Sin perder el tiempo los rescatistas ingresaron rápidamente a la vivienda, encontrando al menor completamente inmóvil sobre suelo con un abundante sangrado en la boca e inconsciente.



Tras inspeccionar al menor, los paramédicos no encontraron ninguna clase de contusión que haya provocado el sangrado, además de que su madre aseguró que el niño no se encontraba enfermo.



Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos realizados por los socorristas, nada se pudo hacer por el menor ya que al brindarle los primeros auxilios se percataron de que ya no contaba con signos vitales.



Luego de escuchar la trágica noticia por parte de los paramédicos, la mamá del menor entró en una severa crisis nerviosa, además, desconocía que su hijo padeciera sialorrea.



Los restos del menor fueron trasladados al Hospital Universitario.