Mueren 2 en moto en Saltillo

Saltillo, Coah.- Una jovencita falleció la tarde de ayer en el Hospital General, luego de que el conductor de una camioneta impactara la moto en la que se desplazaba con su novio por el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Satélite Sur.



Por la noche un motociclista perdió la vida tras derrapar al impactarse directamente contra el pavimento de una calle que aún no está abierta a la circulación, a escasos metros de la calle Centenario de Torreón y arco Zapalinamé, también conocido como Otilio González, en los límites de la colonia Colinas de Santiago, diversas corporaciones se dieron cita en el lugar del accidente para realizar peritajes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Hospital Universitario para la necropsia de ley.



Al mediodía

La víctima era Marlén Durón Martínez, de 19 años, quien desafortunadamente no soportó las lesiones que sufrió durante el accidente. Su novio, Alberto N., de 17 años, permanece hospitalizado y su estado de salud fue reportado como grave.



El chofer señalado como responsable, Lorenzo López, de 65 años, fue detenido por elementos de Tránsito y quedó a disposición de las autoridades ministeriales.



Los oficiales municipales explicaron que el percance ocurrió minutos antes de las 13:00 horas, cuando Lorenzo López manejaba una camioneta Chevrolet Blazer por el periférico.



Al llegar a un retorno situado a la altura de la Fiscalía General del Estado habría atravesado la transitada vialidad sin precaución, quitándole el derecho de paso a una motocicleta Kurazai que manejaba Alberto Castillo.



El joven no tuvo oportunidad de evitar el impacto, y tanto él como su novia fueron proyectados varios metros.



Tras el accidente, testigos reportaron lo ocurrido al 911 y paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los heridos, trasladándolos graves al Hospital General.



Más tarde, personal del centro médico reportó a la Fiscalía el deceso de Marlén, a fin de que agentes de la Unidad de Homicidios tomaran conocimiento. Pese a que la carpeta de investigación era integrada por el delito de lesiones gravísimas, ahora Lorenzo López enfrenta el delito de homicidio culposo.