Mueren dos militares de EU al estrellarse helicóptero en Afganistán

Kabul.- Al menos dos militares estadunidenses perdieron la vida este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el este de Afganistán, informó la misión Apoyo Decidido de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



Los dos miembros del servicio estadunidense murieron en un accidente de helicóptero, que ya se encuentra bajo investigación, sin embargo, los informes preliminares no indican que fue causada por fuego enemigo.



La OTAN no reveló más información sobre la ubicación exacta del incidente y las identidades de los soldados fallecidos, destacó la agencia khaama Press.



Según la política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los nombres de los miembros del servicio muertos en acción se retienen hasta 24 horas después de que se complete la notificación de los familiares.



Un convoy militar estadunidense fue blanco la semana pasada de un ataque suicida en la carretera que une Kabul con la provincia de Paktia. No se informó acerca de víctimas y ningún grupo se reivindicó la acción.



En tanto, al menos 13 soldados afganos murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque talibán contra una base militar en la provincia de Kunduz este martes por la noche, dijo una fuente el miércoles.



Hasta el momento las autoridades locales y el Ministerio de Defensa aún no han comentado sobre el choque, pero los talibanes ya se atribuyeron la responsabilidad del ataque, indicó Tolo News.