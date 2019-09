Muerte de decenas de perros pone en alerta a Noruega

Noruega.- Las autoridades noruegas no han podido detectar la causa de una misteriosa enfermedad que ha matado a decenas de perros en los últimos días, dijo un organismo oficial el sábado.



La Autoridad de Seguridad Alimenticia dijo que tuvo noticias de otros seis perros afectados -dos de los cuales ya murieron- por los mismos síntomas de vómitos y diarrea con sangre.



“No sabemos si es contagioso o una serie de casos individuales”, dijo el vocero Ole-Herman Tronerud a la emisora pública NRK.



La mayoría de los casos reportados se produjeron en o alrededor de Oslo, la capital, pero los hubo también en Bergen, Trondheim y el municipio norteño de Nordland.



El Instituto Veterinario Noruego dijo el viernes que había detectado dos bacterias no especificadas en las autopsias, pero no podía aclarar si eran la causa del brote.



“Que perros noruegos sanos y grandes mueran tan rápidamente sin duda es grave. Es una situación muy especial como no he conocido antes”, dijo el director de emergencias del instituto, Jorun Jarp.



En la vecina Suecia, el Instituto Veterinario Nacional dijo que recibió un torrente de preguntas de dueños de perros temerosos del contagio transfronterizo.



El instituto dijo que no tenía información “que muestre que es un brote infeccioso o ponga en riesgo a los perros en Suecia”.