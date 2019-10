Muerte de peces en río escondido debe ser investigado

Piedras Negras, Coah.- De acuerdo a Juan Morales de la Tijera, director de Ecología e Imagen Urbana, lamentó que las autoridades federales no hayan dado respuesta a la situación de los peces encontrados muertos en el río Escondido para conocer así las causas, al tiempo que resaltó, fue el Municipio quien en un inicio atendió a revisar los reportes.



Asimismo dijo que de inmediato fue el Ayuntamiento el que notificó a las autoridades estatales y federales, sin embargo solamente la Secretaría del Medio Ambiente del Estado dio respuesta.



Sin embargo más ya no pudo hacerse pues detalló que ambas partes al no contar con facultad de actuación, se dejó este caso a la federación.



“Nosotros no quisimos meter mano porque no quisimos entorpecer las investigaciones para que se le diera el seguimiento correcto, desconocemos quién los retiró, no sabemos si fue la misma gente de Villa de Fuente que pudo haber sido debido al olor que se presentaba o si bien la Profepo o la Secretaría del Medio Ambiente” argumentó.



El entrevistado resaltó que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento revisó que en el lugar no existiera algún tipo de descarga de aguas residuales que fuera el motivo de la muerte de los peces debido a otros antecedentes que se han tenido.