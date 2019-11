Muestra Intergaláctica culmina hoy su invasión alien

Saltillo, Coah.- La Muestra Intergaláctica consumará su conquista hoy en Cinépolis Patio, con la proyección de los cortometrajes de la Selección Oficial: los 10 mejores filmes que recibieron en su convocatoria y los cuales concursarán por el primer lugar.



En su paso por la tierra recorrió la Universidad Carolina, la Sala Emilio “Indio” Fernández, Casa República, Taberna El Cerdo de Babel y Baricci, fue en esta donde se mostraron una serie de cortos la noche del martes.



Entre la selección que se presentó estuvieron las películas The Unusual Suspects; Sunday 11:00 – 12:00; Portrait of a Woman at Dawm y a New Verse.



La cartelera que se proyectó en Baricci se complementó con Red Wheat Fields, cortometraje iraní, dirigido por Asad Bahreini. En este drama se presenta la historia de un padre y su hijo, quienes en medio de una guerra se encuentran con un paracaidista del bando contrario. Eso desatará un drama bélico en el que la intimidad y los secretos se vuelcan en una historia violenta.



El otro filme fue el estadunidense Processing Station. Comedia que presenta la historia de un hombre muerto, quien al encontrarse en el cielo, se enfrenta a su última prueba de honestidad. El film de Rodrigo Espinosa, es una suave reflexión sobre ser una buena persona.