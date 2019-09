Mueven a 4 magistrados señalados de nepotismo

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) readscribió a cuatro magistrados de circuito de Puebla, al menos dos de los cuales tenían varios parientes laborando en tribunales federales.



Los magistrados Enrique Zayas Roldán, Lino Camacho Fuentes y José Manuel Vélez Barajas, que llevaban décadas en el Sexto Circuito, así como Esteban Santos Velázquez, fueron enviados durante julio a tribunales en Tepic, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.



La hermana y un sobrino de Zayas trabajan para otros magistrados, mismo caso de la esposa, dos hijos y hermana de Camacho Fuentes, lo que es común en el Poder Judicial Federal, incluida la Suprema Corte de Justicia.



"Fui sujeto de trato discriminatorio, al existir otros titulares en el Sexto Circuito que también tienen familiares y que no han sido sujetos de readscripción", afirmó Zayas en el recurso de revisión que presentó ante la Suprema Corte de Justicia, en el que negó haber negociado "nombramientos cruzados" con otros juzgadores.



Zayas pidió al CJF entregar como prueba el estudio que el ex Consejero Felipe Borrego Estrada difundió en 2017, por el cual se acreditó que alrededor de la mitad de los mil 500 jueces y magistrados federales tienen al menos un pariente que labora en el mismo circuito.



Camacho Fuentes, por su parte, presentó a la Corte los grados académicos, concursos y exámenes por los que pasaron sus cuatro parientes para ocupar diversos cargos en tribunales y juzgados, con la intención de probar que él no ha sido factor para el desarrollo de su carrera en el PJF.