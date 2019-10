Mujer ataca consultorio de su nutriólogo por no poner tacos en la dieta

Una mujer destruyó el consultorio de su nutriólogo al que tenia vario tiempo asistiendo, el especialista se identificó como Jose Antonio N., tiene su consultorio en el estado de Tamaulipas.El Nutriólogo dijo que momentos después de que este le entregara una hija donde venía escrita la dieta nueva y en la cual por motivos de salud no le incluyó ningún tipo de tacos.A la mujer identificada como, Claudia Dominguez, se le explicó que ese platillo específicamente contienen demasiados carbohidratos, por lo que solo podía comer un taco a la semana, y no en proporciones exageradas como ella lo acostumbraba, la mujer no entro en razón, no comprendió la situación y comenzó a lanzar todo lo que se le ponía enfrente en el consultorio.De acuerdo con información que proporcionaron las enfermeras, la paciente fue detenida y hoy por hoy enfrenta cargos por daños y perjuicios a una propiedad privada.Con información de Monterrey Informa