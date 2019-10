Mujer coció y envolvió en aluminio la cabeza de un hombre

España.- María del Carmen M. G., fue detenida por guardar la cabeza de su pareja, dijo que guardó el cráneo porque era "el único recuerdo que tenía" de Jesús María B. R.



Los agentes intentar recabar pruebas de la posible participación de María del Carmen M.G. en la desaparición de su pareja, Jesús María B.R., el pasado mes de abril. La mujer ha pasado a disposición judicial, según informan a Efe fuentes de la investigación.



María del Carmen M.G., de 61 años, entregó una caja a su vecina que contenía, según le dijo, juguetes eróticos que no quería que encontrara la Guardia Civil si registraba su casa tras la denuncia de la desaparición de su pareja. Sin embargo, la caja contenía un cráneo, que la vecina ha descubierto ahora.



El cráneo, que no tiene ningún resto de tejido, está siendo analizado por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que trata de averiguar si corresponde con el de Jesús María B.R., de 67 años. Según ha informado Espejo Público, el cráneo había sido cocido en agua y estaba envuelto en papel de aluminio para que no oliera.



Siempre según información de Antena 3, la detenida denunció la desaparición de su pareja un mes después de producirse, e insistió en que era voluntaria: "Se ha ido de casa porque ya no me quería". En el momento de la detención, María del Carmen asegura: "Alguien me la dejó en la puerta de casa. La guardé porque era el único recuerdo que tenía de él"



Antecedentes por estafa



María del Carmen y Jesús María no estaban casados, pero vivían juntos en un piso de él situado en el edificio Mar Llana número 12 de la calle Padre Basabe. La mujer tiene antecedentes por dos estafas cometidas en los últimos años, en 2013 y 2017.



Los vecinos de la pareja en Castro Urdiales consideran que el hallazgo del cráneo se asemeja al "guion de una película de terror o de ajustes de cuentas", y cada dato que transciende del caso es para ellos "aún más sorprendente". "Es algo que está impactando en el municipio", indica a Efe Gerardo Martínez, uno de los residentes que conocía de vista a María del Carmen y Jesús María, y que espera que "pronto se conozca la verdad de todo este asunto" porque la gente está "consternada".



"Menudo susto se tuvo que llevar la chica cuando abrió la caja por el olor que desprendía y se percató de que se trataba de una cabeza humana", señala Marta Gutiérrez, quien vive cerca de donde residía la pareja. Los padres de otra vecina conocen a Jesús María desde la etapa de su vida en la que estuvo residiendo en Bilbao y lo recuerdan como una "persona buena y afable".



Del caso se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, que se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos. El mismo sábado inició diligencias y declaró el secreto de las actuaciones.