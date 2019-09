Mujer da a luz a bebé sin vida en su domicilio

Nueva Rosita, Coah.- Con una fuerte crisis nerviosa ingresó a la sala de urgencias del hospital regional una mujer tras dar a luz a un pequeño sin vida en su domicilio.



De acuerdo Juan Arturo Montemayor Menchaca director del hospital, fue durante la tarde del pasado miércoles cuando llegó a la sala de urgencias una mujer con el recién nacido en brazos, mismo que ya no tenía signos vitales.



Montemayor Menchaca señaló que tras el ingreso y al no contar con vida el bebé, dieron aviso a personal de la fiscalía y de Pronnif quienes rápido se trasladaron al hospital para tomar conocimiento de este fallecimiento.



El cuerpo del bebé fue llevado al anfiteatro de una funeraria de la localidad donde el médico legista le realizó la necropsia de ley y así determinar la causas de la muerte.



Montemayor Menchaca afirmó que la mujer madre del pequeño sin vida, se encontraba en perfecto estado, además de señalar que no tenía control prenatal en esa clínica.