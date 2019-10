Mujer de 107 años revela que ‘no casarse’ es el secreto para una larga vida

Ciudad de México.- Louise Jean Signore, nació en Manhattan en 1912 y celebró su cumpleaños este miércoles, rodeada de más de cien personas en el Centro Comunitario Bartow en el Bronx, en Nueva York, donde ha vivido desde los 14 años.



La pregunta obligada en la fiesta fue cuál era el secreto para conservarse tan fuerte y la respuesta fue tan sorprendente como su edad misma.



Ella le dijo a la cadena CBS, que lo único que ha hecho es alimentarse bien, ejercitarse de vez en cuando…y no casarse. Sobre todo, no casarse.



“Creo que el secreto de mis 107 años, es que nunca me casé. Creo que ese es el secreto. Mi hermana dice ‘Ojalá nunca me hubiera casado’”.



Y mientras nosotros, a los 30 no soportamos la vida sin medicamentos, al menos para la gastritis, lo único que ella toma es una pastilla para la presión arterial alta.



“Tengo 107 años y tomo una pastilla para la presión arterial alta, eso es todo”.



Cuando se le preguntó qué más había ayudado para su larga vida ella dijo: “Comida italiana. La comida italiana es muy buena para ti”.