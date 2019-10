Mujer descubre que su tío era un asesino en serie que mató a su madre

Una mujer descubrió que el tío de su familia adoptiva era en realidad unque, cuyo cadáver nunca fue encontrado. Heather Robinson se enteró de la verdad cuando tenía 15 años, pero la historia ha salido a la luz recientemente en medio de una nueva búsqueda del cuerpo de su progenitora.fue detenido en el año 2000 y años más tarde se comprobó que había matado al menos a siete mujeres."Cuando escuché que John había sido arrestado recuerdo que [mi madre adoptiva] subía y bajaba las escaleras aterrorizada. '¿Cómo pudo hacernos esto? Vamos a ir a la cárcel. Esto es horrible'", decía según comentó Heather a, tras señalar que su familia adoptiva tampoco lo sabía.Después de su detención, se conoció que tanto Heather como su madre biológicahabían sido reportadas como desaparecidas en 1985, en Kansas. Las investigaciones determinaron que John asesinó brutalmente a la mujer pero no a la bebé, que en ese entonces se llamabay solo tenía 4 meses de edad.Posteriormente, el asesino falsificó documentos de adopción y entregó la niña a la familia de su hermano, que la acogió y la rebautizó como Heather Robinson.Hasta el día de hoy, las autoridades no saben exactamente lo que sucedió la noche del asesinato. Cuando la Policía registró la propiedad de John halló los cuerpos de cuatro mujeres almacenados individualmente dentro de barriles, sin embargo los restos de Lisa y otras dos víctimas no fueron encontrados."Quiero saber dónde está. Quiero saber quién era", señaló Heather en la entrevista exclusiva al medio estadounidense. Al referirse a su madre, agregó que "era una joven de 19 años asustada y maltratada, con una recién nacida, desesperada por mantener a su hija y ser madre […] Sé que lo haré, la encontraré".John Edward Robinson fuey actualmente se encuentra en una prisión de Kansas. El delincuente enfrenta cargos por asesinato en serie, estafa, malversación, secuestro y falsificación. Además, las autoridades temen que existan otras víctimas que todavía no han sido descubiertas.