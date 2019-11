Mujer guardó cadáver de su esposo en congelador por un año

“Han sido al menos cuatro meses desde que lo vi”, dijo a la televisora un residente que no quiso identificarse.



Agentes de la Policía en, indicaron este miércoles que Barbara J. Watters, de 67 años, enfrenta cargos de abandono de un cadáver. Aunque vecinos de la mujer indicaron que la mujer guardaba motosierras en el garaje de la casa investigadores no sospechan que se trate de un crimen violento.La Policía cree queen su habitación por casi un año después de la muerte del hombre.Un documento judicial del caso que cita KSN indica que “Paul N Barton murió el 30 de diciembre de 2018 y permaneció guardado por su esposa Barbara Watters, en el congelador de su habitación en 2602 S. Vermont Ave.”.Las autoridades, así como imágenes de un auto similar al que habría usado para escapar, un Lincoln blanco con número de tablilla TC4 S9Z.Fueron los vecinos los que detectaron que algo raro estaba pasando porque hacía tiempo que no veían al hombre que estaba discapacitado.Barton, que estaba en sus 70, no fue reportado como fallecido a las autoridades forenses de la zona.