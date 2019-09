Mujer llega de emergencia a un hospital con la sangre azul

En Providence, Rhode Island, una mujer de 25 años entró en una unidad de emergencias, quejándose dey un síntoma que no se ve todos los días.Los doctores Otis Warren y Benjamin Blackwood escribieron sobre el caso en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Su paciente, escribieron, parecía “cianótico”, el término clínico para verse de color azul.Atribuyeron sua un agente anestésico que la mujer estaba usando, el cual alivia las terminaciones nerviosas de la piel.“Informó haber usado grandes cantidades de benzocaína tópica la noche anterior por un dolor de muelas”, escribieron los coautores.Warren, doctor de medicina de emergencia en el Hospital Miriam en Providence, dijo que solo había visto a otro paciente “azul” mientras completaba su residencia. Se quedó a cargo de él, por lo que pudo identificar de inmediato la condición de la mujer.“Es uno de esos casos raros sobre los que nos enseñan, para los que estudias, te sometes a exámenes, pero que rara vez puedes ver”, reveló.Warren la diagnosticó con “metahemoglobinemia adquirida”, una reacción causada por ciertos medicamentos que impiden que la sangre lleve oxígeno al tejido, dijo.Larica en oxígeno generalmente se asocia con un colorbrillante. Pero a pesar de que la sangre parece azul en pacientes con metahemoglobinemia, los niveles de oxígeno en realidad son bastante altos, dijo Warren.La sangre “se une de forma egoísta” con el oxígeno y no lo libera al tejido que lo necesita. Y así, el paciente luce azul.En el caso de su paciente, su reacción fue causada por la, un ingrediente activo que se encuentra en los medicamentos de venta libre para el dolor de muelas y el herpes labial. Y aunque el de ella es un efecto secundario raro, justificó una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que alertó contra su uso en niños menores de 2 años, que a veces toman el medicamento para aliviar el dolor de la dentición.La paciente de Warren se recuperó después de dos dosis de azul de metileno y una noche en el hospital. Pero cuando los niveles de la sangre mutada aumentan un 50% o más, los pacientes pueden entrar en coma o desarrollar complicaciones cardíacas y cerebrales debido a la falta de sangre al tejido. Cualquier cantidad superior al 60% puede causar la muerte, dijo.