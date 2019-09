Mujer perdió 50 kilos en 10 meses; conoce su secreto

Ciudad de México.- Una cantante ha revelado que ha perdido más de la mitad de su peso corporal en solo 10 meses, y su transformación le ha ayudado a impulsar su carrera.



Gianna Sciortino, de 22 años, de Brooklyn, Nueva York, que pesaba 107 kilos, perdió 50 en menos de un año después de una cirugía de manga gástrica.



Desde que perdió los kilos de más, la artista se ha convertido en una influyente exitosa, y cuenta con más de 175 mil seguidores de Instagram y tres mil suscriptores en su canal de YouTube, en el que ha documentado su viaje de pérdida de peso y talento para el canto.



La cantante temía que su peso la inhibiera de tener una carrera exitosa en el negocio del entretenimiento, lo que la llevó a experimentar una dramática transformación.



La aspirante a actriz había intentado perder peso durante los últimos cuatro años, pero su síndrome de ovario poliquístico (PCOS) le dificultaba cambiar su forma, a pesar de su plan de alimentación saludable.



Después de varios intentos fallidos, Gianna decidió someterse a una cirugía de manga gástrica en un intento por combatir finalmente el hambre en todo momento.







Gianna ahora se ve como una persona completamente diferente, e incluso aquellos más cercanos luchan por reconocerla.



"Esta cirugía básicamente cortó parte de mi estómago para hacerme sentir menos hambre. No quiero que suene tan fácil porque no lo fue", comentó, informó Daily Mail.



Antes de someterse a la cirugía, Gianna llevó a cabo una dieta líquida y ahora trabaja cinco días a la semana y solo come pescado con verduras y bebe mucha agua.



Desde entonces se ha quitado la carne roja y los lácteos, y no come nada después de las 7:30 de la noche.



Gianna incluso tiene su propio documental, que se puede encontrar en su canal de YouTube.