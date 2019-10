Mujer pide justicia contra su ex pareja

Piedras Negras, Coah.- Cinthia Paulete Vega Rosas de 30 años, quien está en proceso de divorcio con su pareja Rafael Villarreal Maltos, exigió que se haga justicia en su caso que tiene más de un año y las autoridades no han hecho nada.



Esta petición fue a consecuencia de que su ex pareja le chocó el pasado miércoles en las calles de Fidel Villarreal República, luego de huir del lugar sin que pudiera ser detenido.



La mujer mencionó que han llevado tres audiencias las cuales se han diferido y ella ya quiere el divorcio.



Agregó que el pasado miércoles se encontraba en su casa repartiendo unos objetos que tiene en su domicilio.



También se encontraba su ex pareja debido a que fue en el domicilio que habitaron ambos cuando estaban casados.



Sin embargo cuando regresaba a su casa en las calles de Fidel Villarreal y República, el sujeto la interceptó en su unidad y provocó que chocara contra un puesto de tacos.



Actualmente la mujer solicita a las autoridades policiacas que se arregle lo de su choque y a las judiciales el divorcio inmediato con su pareja.



Añadió que tienen tres negocios de venta de zapatos por lo que también son unas cosas las que faltan para que quede todo arreglado.