Mujer poseída recibe descarga eléctrica tras intentar atacar a policía

Ciudad de México.- Sin saber si se trataba solamente de una broma de Halloween, esta mujer intentó realizar un conjuro a un policía, pero su plan salió peor de lo que ella esperaba.



Según se puede ver en un video que circula por redes sociales, la dama se encontraba en una gasolinería ubicada en Wisconsin, Estados Unidos, cuando quiso atacar a un policía.



Lo primero que hace es acercársele mientras grita algo que el uniformado no puede entender. Después levanta la mano y la extiende hacia su rostro.



El policía se aleja de la mujer ‘poseída’, pero ella sigue persiguiéndolo. Por su seguridad, él saca un arma de electrochoque y le apunta para ver si con eso se tranquiliza.



Pero no. Ella siguió corriendo, por lo que al oficial no le quedó más que dispararle.



Finalmente, se le puede ver tirada en el piso a la vez que sigue gritando en el lenguaje que solo ella captaba.