Mujer se mete a la fosa de los leones en zoológico

Este sábado, los visitantes del zoológico del Bronx, en Nueva York, se quedaron atónitos ante la fosa de los leones: una mujer había violado el perímetro de seguridad y había saltado la valla para saludar de cerca a uno de los felinos.“Cuando miré, estaba justo ahí, bailando y diciéndole ‘Hola’ al león, y todo me pareció una locura”, contó a la, un cantautor dominicano que grabó las imágenes y las compartió en su cuenta de Instagram.La mujer aparece en el video a escasos metros del león, agitando las manos y realizando pequeños bailes. Mientras, el animal la observa atentamente, en actitud mansa y curiosa.“No debería estar haciendo eso”, se escucha decir a una visitante que contemplaba la escena horrorizada desde el exterior de la fosa.“¿La acompaña alguien?”, preguntó otra turista para saber si la mujer estaba sola.A medida que fueron pasando los minutos, contó Reynoso, la situación se tensó.. En ese momento, el cantautor dejó de grabar y se llevó a su familia de allí.No sacrificarán al leónSegún reveló el zoológico del Bronx a NBC Nueva York, la mujer aún no ha sido identificada. Confirmaron que el sábado, el personal de seguridad del zoo recibió una denuncia en la que le informaban que un visitante había trepado la barrera de madera de la fosa de los leones para colarse dentro.“Esta acción fue una violación grave y un traspaso ilegal que podría haber terminado con lesiones graves o incluso la muerte. Las barreras y las reglas del lugar se imponen para garantizar la seguridad tanto de visitantes como de animales”, señaló un portavoz de las instalaciones. “Tenemos una política de tolerancia cero en lo relativo a la violación de las barreras”.Explicaron que entre la intrusa y el león había una zanja profunda que los separaba. Se trata de una segunda medida de seguridad que el sábado evitó daños mayores, pero que no resta gravedad a la imprudencia y riesgo que cometió la visitante.“Espero que vaya directa a la cárcel”, comentó un usuario en el post que subió a su red social Reynoso.“Gracias a Dios el león no sufrirá ningún daño por culpa de su ignorancia”, apuntó otro.“¡Hasta el león sabe que es una idiota!”, opinó un tercero.Los responsables del zoológico no aclararon si presentarán cargos en contra de la mujer en caso de localizarla, pero aseguraron quepor la imprudencia que ella cometió.Esta no es la primera vez que se reporta un incidente de este tipo en el último año. En marzo de 2019, una mujer en Arizona se saltó una zanja para acercarse más a la valla y poder sacarse un selfie con un jaguar negro. El animal logró sacar la pata a través de la cerca y agredió a la intrépida visitante en el brazo. A pesar de las denuncias públicas de la mujer, que se quejó de que las medidas de seguridad instaladas eran insuficientes, el zoológico aseguró que su jaguar no sería sacrificado por la negligencia de un turista.Poco antes, en mayo de 2019, una mujer saltó a la fosa de los rinocerontes en un, en México, ante el horror de los testigos. Lo hizo para recuperar su celular y sin importarle que uno de los animales caminara a menos de dos metros de ella.