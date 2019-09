Mujer se quita la ropa en un Walmart para demostrar que no estaba robando

Ciudad de México.- Las personas suelen indignarse cuando al salir de una tienda se encienden las alarmas y un guardia de seguridad las detiene para solicitarles una revisión. Pero una mujer en un supermercado en la Ciudad de México llevó su molestia a otro nivel.



La joven, visiblemente enojada porque le pidieron una revisión a sus pertenencias a la salida de una tienda comercial, decidió desnudarse para demostrar que no había sustraído de manera ilícita producto alguno del lugar.



En un video difundido en redes sociales, del cual no se sabe si proviene de una cámara de seguridad que capturó el momento, o de algún transeúnte que logró filmarla, se puede ver a una chica aparentemente acompañada de un hombre, quien es interceptada por un vigilante.



Aunque en la grabación no hay audio, de pronto se puede apreciar cómo ella se baja la falda, acto seguido, se quita la blusa mientras hace ademanes haciendo notar su molestia, para luego despojarse de la ropa interior de su vestimenta hasta marcharse de la sucursal de la cadena Walmart ubicada en Tepeyac, una localidad en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, según usuarios en redes sociales.



“Yo lo que veo aquí es que la chava no tenia mucho que ocultar y si mucho que lucir Ah si, aparte de que @WalmartMexico Tepeyac no cuida la privacidad de sus clientes, tal vez una buena demanda por difamarla y exhibirla en redes (sic)”, publicó en Twitter el usuario @13Fzx.



La alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en el Norte de la capital azteca, fue la octava alcaldía con más alto índice delictivo de la ciudad durante el mes de agosto, según la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, sin embargo, aunque no se encuentra entre los primeros lugares del conteo, se sabe que una gran parte de las pérdidas en este tipo de tiendas están relacionadas con las llamadas “farderas”, que son personas dedicadas a sustraer mercancía entre sus ropas.



El caso es el segundo escándalo de esta índole en menos de dos meses protagonizado por una mujer que se manifiesta de manera misteriosa dentro de una tienda de la cadena Walmart, luego de que una mujer fuera acusada de orinar sobre un contenedor de papas en una tienda en el estado de Pennsylvania, en Estado Unidos.



La mujer, de nombre Grace Brown, se entregó a las autoridades en el Departamento de policía de West Mifflin, un barrio de unos 22.500 habitantes ubicado en el condado de Allegheny, unos 14 kilómetros al sureste de Pittsburgh.



En una declaración realizada a la cadena de “Fox News”, un portavoz del Walmart de la zona declaró que la compañía “inmediatamente respondió al incidente”.



“La seguridad de los usuarios es nuestra principal prioridad”, señaló el portavoz. “Este tipo de conductas obscenas son escandalosas. Nosotros inmediatamente nos deshicimos de los productos que fueron afectados y realizamos una limpieza del área que asegura que los clientes no sufrirán ninguna consecuencia”, completó el empleado de esta cadena de supermercados.



“Estamos trabajando en conjunto con la policía de Wes Mifflin y con el Condado de Allegheny para enjuiciar a la responsable”, concluyó.



“Es realmente asqueroso. ¿Por qué hacerlo? Ella debe estar enferma o algo parecido”, declaró la ciudadana Tai Rio Wan a la televisora de Pennsylvania.



El video de lo ocurrido en el Walmart de Tepeyac no detalla la fecha en que ocurrió este incidente, pero hasta el momento, la oficina en México de la cadena no ha emitido ningún comunicado al respecto.