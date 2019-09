Multan a Alexis Vega por enseñar trasero

Guadalajara, Jal.- La Comisión Disciplinaria de la Liga MX anunció este martes que el delantero del Guadalajara, Alexis Vega, fue multado económicamente por haberse descubierto los glúteos al celebrar el gol del sábado ante el Atlas.



Sin especificar el monto de la sanción, el organismo disciplinario estableció que el atacante de las Chivas violó el artículo 26, al despojarse del short al minuto 63 cuando dejó al descubierto sus glúteos, en una acción que de acuerdo al propio Vega, fue accidental al querer sacarse la camiseta para celebrar el 1-0 sobre los Zorros en el Clásico Tapatío.



"Se informa que se sanciona económicamente al jugador Ernesto Alexis Vega Rojas, del Club Guadalajara, por los hechos acontecidos durante el partido Guadalajara vs. Atlas, con base en el Artículo 26 del Reglamento de Sanciones que a la letra indica lo siguiente:



C.6 FESTEJOS EXCESIVOS E INAPROPIADOS



Artículo 26



"Los Jugadores que celebren un gol o el triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, que no hayan sido vistas por el Árbitro, serán sancionados con multa", explicó la Disciplinaria en un comunicado difundido esta tarde.



Si bien el reglamento el reglamento de competencia no fija una cantidad para la multa, establece en su redacción que: "serán sancionados con multa de hasta 1,500 UMAs", lo que equivale a casi 125 mil pesos.



Aunque en el Club Guadalajara existe un código disciplinario para sancionar de manera interna situaciones parecidas, amonestaciones o expulsiones que no sean propias de la disputa del balón, en el caso de la celebración de Vega, disculparán a su delantero, al confiar en su versión de que el semidesnudo no fue intencional, ni con afán de mofarse del rival.