Multan a fiscales por no entregar evidencia contra Naasón Joaquín

Ciudad de México.- Una jueza de Los Ángeles sancionó el jueves a dos fiscales con 5 mil dólares cada una por no entregar evidencia en el proceso contra el líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, acusado de abuso sexual infantil y tráfico de personas.



La jueza de la Corte Superior Teresa Sullivan multó a las fiscales generales adjuntas Amanda Plisner y Diana Callaghan, diciendo que violaron una orden del tribunal de entregar material a los abogados de Naasón Joaquín García, líder de esa Iglesia, y otras dos acusadas.



Sullivan dijo a las fiscales que deberán entregar la evidencia para el viernes por la mañana.



Los abogados de la defensa declinaron comentar sobre las sanciones y la fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios.



El tema surgió cuando las fiscales estaban por detallar las acusaciones durante una audiencia en que la jueza decidiría si hay suficiente evidencia para que el caso pase a juicio.



García, considerado el apóstol de la Iglesia, y las otras dos acusadas fueron arrestados en junio bajo sospecha de abusar sexualmente de tres niñas y una mujer en el condado Los Ángeles. Los tres se han declarado inocentes, y una cuarta acusada está prófuga.



García está detenido sin derecho a fianza. Sus abogados han dicho estar preocupados por la posible manipulación de evidencia, así como una teoría de conspiración, diciendo que una testigo ha intentado incriminar a su cliente.



A las víctimas presuntamente les dijeron que iban en contra de Dios si no se sometían a García y sus exigencias sexuales. García encabeza esta Iglesia evangélica internacional de 5 millones de feligreses, docenas de los cuales han asistido a su proceso judicial.



Las fiscales han intentado que García permanezca tras las rejas a la espera de un juicio, argumentando que es un riesgo para “cientos de niñas” si es liberado. Han dicho también que les preocupa que los seguidores del líder religioso pudieran recaudar el dinero para la fianza, incluso cuando en un principio se fijó en 50 millones de dólares.



Aunque la fiscalía dijo que podría haber víctimas y cargos adicionales, sólo se han agregado tres cargos por pornografía infantil desde que García fue arrestado. En junio, la jueza dijo que la fiscalía debe ofrecer más evidencia para las acusaciones.



Los investigadores indicaron en julio que todavía analizaban detenidamente miles de fotografías y videos. Agregaron que algunos contenían presuntas imágenes sexuales de personas que se cree son menores de edad, así como supuestos abusos sexuales grabados.