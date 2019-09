‘Multan’ a influencer por posar en Cuatro Ciénegas

“Yo viajé a Monclova para visitar a mis papás y luego con unos amigos de acá de la Ciudad de México quedamos en visitar Cuatro Ciénegas, entramos y vi que unos sitios estaban cercados, pero donde me tomé la foto no, y además nadie se nos acercó para decirnos que estaba prohibido”, señala.

Luego de conocer que solamente laes la única facultada para aplicar multas por daños al ambiente,, aclaró que pudo ser una broma la supuesta sanción económica que se le advirtió, le sería impuesta por tomarse una foto con botas en una de las dunas de Cuatro Ciénegas, dio a conocerEl originario de la Ciudad de México causó, luego de denunciar en su cuenta de Facebook que lale impuso una multa por 263 salarios mínimos equivalente a más de 26 mil 800 pesos por dicha acción, lo que le parecía exagerado.Entrevistado vía telefónica aclaró que el tema tomó dimensiones no esperadas por lo que dijo estar interesado en aclarar que no es influencer y que la situación se salió de control al pensar que estaba siendo sujeto de una sanción económica por un acto meramente con sentido turísticoSin embargo, admitió que existen avisos de que no es posible pisar unas zonas con zapatos, “pero quiero aclarar que las fotos no tienen fines de lucro, las captamos con mi celular y eran para uso personal, por eso las borré de Facebook porque no quiero que se mal interprete lo que hice”, comentó,Y es que para hacer promoción con fotografías captadas en el lugar y obtener ganancias se requiere solicitar un permiso cuyo costo es de 400 pesos.“Ahora entiendo que pudo tratarse de una mala broma, porque me llegó a través de un correo que me indicaba descargar una ficha para hacer el pago de la supuesta multa”, señaló.Tras la polémica,borró susde las redes sociales y dijo esperar a que las cosas se aclaren, sobre todo, con las autoridades.