¿Naasón Joaquín saldrá libre? Defensa solicitó desechar el caso

Pese a que el, permanece preso en una cárcel de California, Estados Unidos, la iglesia sigue creciendo en todo el mundo.El domingo 10 de noviembre se bautizaron a más de 600 personas en la sede internacional de la iglesia, ubicada en Jalisco."La iglesia de la Luz del Mundo sigue trabajando, sigue creciendo, no hay decepción ni deserción, por el contrario, hay crecimiento como lo estamos atestiguado el día de hoy, la iglesia seguirá haciendo lo suyo" expuso,, vocero de la iglesia de la Luz del Mundo durante la ceremonia de bautizos.Por su parte,, quien también es vocero de esta iglesia, explicó que la audiencia que se tenía programada para el día 7 noviembre, no sé llevó a cabo, como lo había establecido el juez, debido a la existencia deLa defensa de Naasón argumenta la existencia de, así comoen contra de sus miembros."Todo ello hizo que la defensa solicitara que el caso fuera desechado en su totalidad y estamos en espera de la corte superior de apelaciones responda sobre esa solicitud. No se dio la respuesta a esa apelación y como es algo muy importante entonces solamente se programó para el día" señaló, Calvillo.Asimismo recordó que desde el 15 de julio, el juez que en ese momento llevaba el caso, fijó una fecha para que la Fiscalía presentara evidencias sobre el caso."No se da el 15 de julio, tampoco se da el día 2 de agosto, ni para el 23 de ese mismo mes en el que además el juez les da como fecha última a la Fiscalía el 6 de septiembre para que ellos entregaran la evidencia, al no hacerlo, en la audiencia del 19 de septiembre fue cuando la jueza Sullivan, sancionó a la Fiscalía por desacato" señaló.Naasón fue detenido por los, y las autoridades lo arrestaron en Sacramento, California. El líder religioso está acusado de, al menos cuatro violaciones.