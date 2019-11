Nace un albergue para perros callejeros

Hace 2 meses nació lacon un grupo de voluntarios preocupados por el destino de los perros callejeros, abandonados y maltratados.Ahora, tienen alrededor deen una casa de interés social habilitada como albergue. Su labor no es sencilla, pues deben comprar alimento y vacunar a las mascotas. Algunas han requerido cirugías para curarlos de las lesiones que presentaban, voluntario, explicó que decidieron abrir el refugio en la colonia Santa Luz para atender a los perros callejeros que mostraban señales de violencia.“Hay muchos perritos callejeros que no han comido, que están desnutridos, que incluso nadie les brinda un botecito de agua. Iniciamos dándoles de comer, de un perrito callejero llegó uno más y llegamos a alimentar a 7 perritos, de ahí nació la idea de abrir un lugar específico para atender todos esos casos”.Algunas clínicas veterinarias les han apoyado con vacunas y cirugías, pero aun así a través de las redes sociales, en la página de Facebook Asociación de Rescate Patitas Ramos Arizpe, solicitan aportaciones voluntarias para sufragar costos por los servicios y atención que requieren los perros.Al mes gastan alrededor de 2 mil 500 pesos mensuales, pero los costos se incrementan por las cirugías y atención veterinaria.“Llegan muy maltratados, muy desnutridos, con sarna, pulga, garrapata. El día de ayer (viernes) recibimos un cachorrito, se ve que prácticamente con un exacto o un bisturí le cortaron parte de su nariz, o sea llegan en una condición demasiada critica o muy lastimados”.“La gente cree que tener una mascota nada más es darles de comer, darles agua, sacarlos a pasear y ya. No, se requieren cuidados muy específicos, lamentablemente como sociedad estamos muy mal, ya que no tenemos esa cultura de una tenencia responsable”.A través de Facebook con la Asociación de Rescate Patitas Ramos Arizpe.Se requieren toallitas, colchas y camitas para perros, artículos de higiene y alimento; donativos para atención veterinaria y cirugías, en algunos casos, y jaulas pequeñas.