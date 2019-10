Nacionales se llevan la Serie Mundial

“You guys cured my heart ... tonight I'll celebrate with my boys, because WE are the World Champions!”



Davey Martinez delivers a heartfelt celebration speech. pic.twitter.com/7glSRka9u0 — MLB (@MLB) October 31, 2019

¡EL MOMENTO CON EL QUE TODOS SUEÑAN!#SerieMundialxFOX Así fue la emotiva entrega del Trofeo del Comisionado a los Washington Nationals: pic.twitter.com/qbUEq9PkyB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 31, 2019

Cuando parecía que por fin llegaría ese oportuno triunfo de local paras... todo cambió y ahora la celebración es en, novena que vino de atrás para ganar 6-2 en Houston en el séptimo y definitivo juego de la, al anotar la primera carrera en la segunda entrada y la segunda en la quinta, y llegó al séptimo episodio dominando y en ese momento le había dado motivos de sobra a su afición para celebrar cada out, gracias al control y dominio que ejerció su abridorPero todo cambió en la séptima, la famosa y fatídica séptima entrada. Greinke recibió cuadrangular de Anthony Rendón y le dio base por bolas a Juan Soto, y eso fue todo para el ex lanzador de Dodgers.Pero el remedio salió peor que la enfermedad. Al relevo vino Will Harris, pero Howie Kendrick lo recibió con jonrón a la banda contraria para darle la vuelta a la pizarra 3-2.que faltaban para terminar con la parte alta de la entrada.En la octava llegó una carrera más en los pies de Adam Eaton, tras un doblete de Soto. De inmediato salieron por el mexicano, que lanzó 1.1 con 2 hits recibidos y una carrera, y en su lugar entró Ryan Pressly, quien sacó el tercer out con hombres en las esquinas.La baja de la octava se fue sin problema, no así la alta de la novena.En el cierre de la novena, Daniel Hudson no pasó problemas ante Springer, Altuve y Brantley, y sacó los últimos tres outs de la temporada para que los Nacionales concretaran la obtención de su primer título en las Grandes Ligas.