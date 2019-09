Nada ha dañado más a México que la deshonestidad: López Obrador

Ciudad de México.- En la tierra gobernada por el panista Javier Corral, quien no quita el dedo del renglón para extraditar a su antecesor César Duarte por el desvío millonario de recursos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nada ha dañado más a Chihuahua y a México que la deshonestidad de sus gobernantes.



El gobierno es de todos y tenemos que trabajar juntos y de manera coordinada, la patria es primero; por eso me da mucho gusto estar aquí en compañía del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, más porque es una gente que respeto por su honestidad, podemos no estar de acuerdo, ya lo dije, por otras cuestiones, pero Javier es una gente honesta, y eso para mí cuenta mucho, mucho, mucho, el que haya honestidad, porque miren, nada ha dañado más a Chihuahua, nada ha dañado más a México, que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad, de la violencia”, manifestó.



En diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Valle de Allende, López Obrador puso como ejemplo de corrupción, la inauguración en el sexenio pasado de un hospital en Ciudad Juárez, al que nada más le construyeron la fachada y así le cortaron el listón.



“Hicieron la fachada, Nada más, como escenografía, como la película de calzonzin inspector, ahí se las recomiendo, y cortaron el listón, lo inauguraron, y atrás obra negra, inconcluso, bueno ese hospital lo vamos a terminar y ya hemos llegado a un acuerdo con el gobernador para que se concluya en Ciudad Juárez”, indicó.



En tono sarcástico, Andrés Manuel López Obrador agregó que para consuelo de los chihuahuenses, este caso no es el único, porque así les dejaron más de 300 hospitales en todo el país.