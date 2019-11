Nadie se angustia: así reaccionan víctimas de asalto en el Edomex

Nadie se sorprende.

Nadie se angustia.

Todos saben lo que tienen que hacer.

Todos mantienen la misma cara antes y después de ver el arma.



La señora de blanco se echa un suspiro al 0:45 que nos representa.



[@alfredodelmazo]



Por desgracia, los asaltos a pasajeros del transporte público en elson cada vez más comunes y violentos; para muestra una grabación que se viralizó hace varios días. PublicaY es que a pesar de que los delincuentes de este video activaron un arma de fuego dentro del transporte público, los pasajeros no se angustian, no se abrazan, no se sorprenden.De acuerdo con Risco, un periodista, aseguró que “nadie se sorprende, nadie se angustia. Todos saben lo que tienen que hacer. Todos mantienen la misma cara antes y después de ver el arma“.El asalto ocurrió en el municipio mexiquense dey fue captado por la cámara de seguridad del vehículo.La grabación muestra cómo dos delincuentes abren la puerta a la unidad del transporte público y desde afuera amaga a los usuarios con armas de fuego y hasta un balazo.“Cámara hijos de su… celulares, carteras o les tiro un… Muévanse hijos de su… todo, las mochilas”.En al menos dos ocasiones, los criminales dispararon sus armas de fuego, aunque lo usuarios no se opusieron al asalto y sacaron sus pertenencias.El incidente ocurrió el, alrededor de las 5:25 horas, justo a la altura del puente de la Cartonera.